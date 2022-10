Ouverture de la 2e édition de l’Expo Musée “Les météorites messagères du ciel”, à Marina Shopping

L’Expo Musée ouvrira ses portes au grand public le 20 octobre 2022 au 1er étage de la Marina Shopping. Destinée aux enfants et aux adultes de tout âge, elle offre l’opportunité unique de découvrir les domaines des météorites, de la planétologie, de la géologie et de l’astronomie, à travers un circuit de visites libres, des ateliers, des conférences et des visites guidées assurées par des chercheurs scientifiques de ATTARIK Foundation.

“Nous tenons à remercier Marina Shopping de nous accueillir pour cette nouvelle édition enrichie et renforcée. La thématique pour cette édition est de parler des origines de notre univers et de la vie sur notre planète. C’est un lieu unique au Maroc, totalement réalisé par une association à but non lucratif. Notre objectif est d’accueillir quotidiennement des écoles pour sensibiliser les enfants au savoir scientifique et susciter des vocations. Nous souhaitons que l’Expo Musée contribue à faire émerger des scientifiques marocains”, nous déclare Pr Hasnaa Chennaoui, Présidente d’AttarikFoundation.

Le 1er planétarium ouvert au grand public au Maroc

L’Expo-Musée permettra aussi une expérience immersive dans un planétarium afin de permettre aux visiteurs d’être guidés dans la lecture du ciel, la découverte des constellations et l’identification des planètes du système solaire. Cet espace de projection qui accueille 30 personnes, permettra aussi de visionner des documentaires scientifiques spécialement développés à 360°.

Transmettre le savoir, éveiller des passions et susciter la curiosité scientifique

L’Expo-Musée permettra aussi aux visiteurs de rencontrer des scientifiques marocains de renommée internationale et de jeunes chercheurs étudiants en thèse qui seront là pour assurer les visites guidées et les conférences. Au fil de la visite, ils pourront voyager à travers le système solaire, saisir l’importance scientifique des météorites et de la recherche spatiale pour la compréhension de l’histoire de l’univers. L’objectif est de susciter la curiosité, l’intérêt pour la Science au sens large et pour la planétologie, la géologie et l’astronomie en particulier.

Des objets exceptionnels

Seront exposées au grand public, des météorites tombées au Maroc, d’une valeur scientifique inestimable. Ces météorites, qui ont toutes été analysées et classifiées, contribuent de manière importante à la recherche scientifique autour de la formation de notre système solaire. Certains objets n’ont jamais été exposés au grand public notamment les chutes observées Marocaines.

Des reproductions uniques

En partenariat avec les Ambassades des États-Unis et de France au Maroc ainsi que la fondation Atlas Dark Sky, les visiteurs découvriront des reproductions de planètes, de la fusée Apollo et la navette spatiale Challenger ainsi qu’une maquette de Ciel étoilé et une autre de cratère d’impact.

Expériences nouvelles & uniques au Maroc

Pour la première fois au Maroc, l’Expo Musée offrira au grand public l’opportunité de prendre place au sein d’un planétarium pour découvrir le ciel et ses constellations. Ce sera aussi l’opportunité de prendre place pour un voyage dans l’espace dans une capsule de réalité virtuelle.

Science et art

Dans un souci de rapprochement des sciences et de l’art, les thèmes de l’Expo-Musée sont représentés par des toiles géantes peintes de façon ludique avec une touche marocaine par Ed Oner, street artist connu pour ses fresques murales au Maroc. De même, les planètes du système solaire sont peintes par

un jeune artiste, lauréat de l’école des beaux-arts de Casablanca.

Science et culture :

Une série de conférences grand public sont programmées tout au long de la durée de l’Expo-Musée. Elles seront assurées par des chercheurs spécialisés dans les thèmes représentés dans cette Expo-Musée. Elles visent le développement du savoir et de la culture à l’aide de sciences qui s’y prêtent bien.

“Les météorites : messagères du ciel” Origines, l’Expo, c’est aussi promouvoir le label Maroc Ce projet de Attarik Foundation, c’est en même temps la promotion des météorites, du ciel et du patrimoine géologique marocain, mais aussi un coup de projecteur sur la recherche scientifique marocaine. De fait, les actions de Attarik Foundation s’inscrivent parfaitement dans les préceptes du Nouveau Modèle de Développement. Il faut ériger les sciences et le savoir en socle commun pour le développement sociétal et jeter les ponts vers le Maroc de demain, un Maroc producteur aussi de Savoir et de Science. En accompagnement de la recherche, développer des actions de vulgarisation scientifique et le partage du savoir pour susciter l’intérêt de nos concitoyens à l’importance de l’éducation, des sciences, de l’écologie du ciel, de l’énergie durable et de la préservation du patrimoine naturel marocain. C’est un travail inédit dans un domaine qui demeure énigmatique pour la majorité des Marocains. C’est surtout, pour Attarik Foundation, une action citoyenne.

Un fonctionnement innovant

Les réservations pour les visites guidées se feront sur attarikexpo.org. Le paiement se fait soit en ligne soit par carte bancaire sur place. L’innovation réside dans le fait que l’Expo-Musée fonctionne sur la base de donations libres avec un minimum de 40 dhs par visiteur. Tous les bénéfices serviront au financement de thèses, de travaux de recherche dédiés à ces thématiques et de missions de campagnes de recherche de météorites.