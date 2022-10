Mondelēz International célèbre son 10e anniversaire, et réaffirme sa stratégie de croissance à long terme 

Mondelēz International (Nasdaq : MDLZ) célèbre son 10e anniversaire avec un réengagement mondial, à l’échelle de l’entreprise, envers son objectif d’offrir les moyens de bien Snacker. Entamant sa deuxième décennie, l’entreprise renforce sa stratégie pour gagner plus de parts de marché dans le chocolat, les biscuits et les Baked Snacks.

“Nous avons tant de raisons d’être fiers depuis la naissance de Mondelēz International en 2012”, déclare d’emblée Dirk Van de Put, Président-Directeur général de Mondelēz International. “Nous avons réalisé une croissance soutenue et des performances financières solides, tout en innovant continuellement pour garder une longueur d’avance sur l’évolution des goûts des consommateurs et en naviguant dans un environnement externe dynamique. Alors que nous reconnaissons cette étape importante dans la jeune histoire de notre entreprise, nos 80.000 talentueux “Makers & Bakers” issus du monde entier sont encore plus passionnés par la création des bonnes collations et recettes, pour les bonnes occasions de consommation, en s’engageant de toujours fournir la meilleure qualité tout au long des années à venir.”

Chaque mois d’octobre, Mondelēz International célèbre son anniversaire. La célébration de cette année s’est faite dans le cadre du programme “Change Makers”, sous l’hymne “Let’s be the change makers”. C’est ainsi que l’entreprise encourage ses collaborateurs à faire une pause, à réfléchir et à se recentrer sur leur rôle au sein de l’entreprise. L’événement de cette année présente un large éventail d’initiatives de sensibilisation communautaire, de bénévolat et de bien-être dans les différentes filiales à travers le monde.

Une mobilisation de Mondelez Maroc au profit des communautés locales

La commémoration du 10e anniversaire, au Maroc, a coïncidé également avec les 10 ans d’acquisition des biscuits BIMO. À cette occasion, l’événement a été célébré en interne en grande pompe, le 12 octobre, en réalisant notamment une génoise Merendina géante.

“Au-delà de l’aspect festif, les Change Makers de Mondelez Maroc ont célébré notre 10e anniversaire en menant des actions environnementales et sociales au profit des communautés locales”, déclare Othmane Nadifi, Directeur Général de Mondelez Maroc. “Les actions entreprises ont porté, à titre d’exemple, sur la réalisation de mobilier à partir de matériaux recyclables ou encore le nettoyage de la plage Nahla à Ain Sebaa qui se trouve à proximité de notre siège et notre site de production, ainsi que sur l’engagement en faveur de la cause éducative, en collaboration avec notre partenaire historique, l’Heure Joyeuse.”

En effet, tout au long de la journée du 14 octobre, une nouvelle initiative a été menée sous le thème “Let’s be the change Maker”, au profit des élèves de l’école de la 2e chance, située dans la commune de Ben Msik-Sidi Othmane. Cette initiative, qui a porté sur la mise en place de différents ateliers éducatifs, s’inscrit dans la continuité du partenariat que mène Mondelez Maroc avec l’Heure Joyeuse depuis plus de 10 ans.

Pour rappel, Mondelez Maroc compte à son actif de multiples actions menées au profit des bénéficiaires de l’Heure Joyeuse et qui impliquent, systématiquement, ses collaborateurs bénévoles, à l’instar de son plan d’action de réaménagement des cantines scolaires dans le monde rural, ou encore son programme de mentoring, “Coaching for the best”, au profit de la Cellule d’orientation et d’insertion professionnelle (COIP) de l’association.

Renforcement de la stratégie de croissance “Vision 2030”

Mondelēz International a dévoilé, à l’occasion de cette célébration, l’évolution de sa stratégie de croissance, qui renforce son engagement envers ses quatre piliers stratégiques :

• Croissance : Accélérer la croissance et concentrer son portefeuille sur les catégories des Biscuits, des Baked Snacks et du chocolat.

• Exécution : Investir sur les nouveaux canaux de distribution au niveau global, et notamment le E-commerce, et chercher de nouvelles perspectives de croissance.

• Culture : Renforcer le modèle d’exploitation local de l’entreprise pour responsabiliser davantage les employés, promouvoir une culture de croissance et continuer à constituer une équipe de talents dans les différentes fonctions de l’entreprise.

• Durabilité : Contribuer à susciter des changements positifs à grande échelle dans l’ensemble des priorités environnementales, sociales et de gouvernance de l’entreprise, créant ainsi de la valeur à long terme pour l’entreprise et ses différentes parties prenantes.