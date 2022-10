Maroc : visite du vice-président de la BEI, Mourinho Félix, à l’UEMF pour une conférence sur le climat

En visite officielle au Maroc pour la première fois, le vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), M. Ricardo Mourinho Félix, s’est rendu à l’Université Euromed de Fès (UEMF), lundi 17 octobre.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

En présence du professeur Mostapha Bousmina, président de l’UEMF, M. Ricardo Mourinho Félix a animé une conférence devant les étudiants de l’UEMF pour souligner l’importance des enjeux climatiques pour la jeunesse à l’approche de la prochaine COP 27.

Cette visite se déroule dans un esprit “Team Europe” et souligne l’importance du partenariat Maroc-UE pour renforcer l’innovation, l’inclusion et la recherche d’excellence dans l’enseignement supérieur.

Pour sa première visite officielle au Maroc, M. Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement et responsable des financements au Maroc, a rencontré les autorités marocaines et s’est rendu aussi à l’Université Euromed de Fès (UEMF) le lundi 17 octobre, pour une conférence sur le thème “La BEI et l’action climatique, une perspective globale, régionale et nationale”.

À l’approche de la prochaine 27e édition de la Conférence des parties (COP27) prévue à Sharm El Sheikh en Égypte du 6 au 18 novembre prochain, M. Mourinho Félix a échangé avec les étudiants et les enseignants-chercheurs de l’UEMF sur les défis et les opportunités de la transition climatique ainsi que sur le rôle de la BEI, en tant que Banque du climat, pour favoriser des modèles durables au Maroc et dans le monde.

Dans un esprit Team Europe, cette visite à l’éco-campus de l’UEMF souligne l’importance du partenariat Maroc-UE pour renforcer les compétences, l’inclusion et les perspectives d’emploi des jeunes. Depuis 2016, l’Union européenne et la BEI sont aux côtés du Gouvernement marocain pour accompagner les divers chantiers de développement, incluant celui de l’UEMF avec des programmes d’enseignement et de recherche d’excellence.

L’appui de la BEI et de l’UE à l’UEMF s’élève à 58 millions MAD sous forme de dons et de 148 millions MAD sous forme de subvention en plus d’un prêt de 784 millions MAD de la BEI. Ces financements ont permis la construction et l’équipement de l’éco-campus de l’Université obéissant aux meilleures normes internationales et qui s’étend aujourd’hui sur plus de 40 hectares et où se côtoient au quotidien quelques 3000 étudiants et des enseignants-chercheurs représentant 43 nationalités. Ce soutien européen a également renforcé la possibilité d’accès aux étudiants les plus méritants en appuyant la politique de bourses de l’Université. En 2026, l’UEMF devrait accueillir plus de 6000 étudiants de tous les horizons.

“Je suis très heureux de me rendre à l’Université, unique dans la région, grâce à ce partenariat d’exception entre le Gouvernement du Maroc, la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne”, a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI responsable des financements au Maroc, à l’occasion sa visite à l’UEMF. “À quelques semaines de la COP 27, j’ai voulu échanger avec les étudiants sur l’importance des enjeux climatiques, mais aussi des perspectives qu’ouvre la transition climatique. Cette jeunesse regorge d’énergie et nous avons besoin d’elle pour répondre aux enjeux du climat et de la durabilité environnementale. À cet égard, l’UEMF est parfaitement positionnée grâce à ses formations d’excellence et son pôle de recherche de qualité. Nous sommes fiers de continuer notre appui au développement de cette université d’exception.”

“Je suis très ravi et honoré de cette visite qui vient témoigner de l’intérêt porté par la BEI et l’UE à l’Université Euromed de Fès qui œuvre, sur les plans académique et culturel, au renforcement des liens entre le Maroc et l’Union européenne en vue de promouvoir le dialogue interculturel, l’échange et la coopération entre les deux rives de la Méditerranée et la co-construction d’une zone de paix et de prospérité partagée, tout en renforçant l’employabilité des jeunes et leur esprit d’entrepreneuriat, d’innovation et de création de startups”, a déclaré le professeur Mostapha Bousmina, président de l’UEMF.