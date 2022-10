Les Xiaomi 12T et le 12T Pro arrivent sur le marché marocain : ces smartphones d’exception intègrent le processeur le plus puissant et une caméra de 200MP, la plus performante du marché

Proposant en permanence des produits d’exception pour ses utilisateurs au Maroc, Xiaomi vient de lancer deux nouveaux smartphones phares sur le marché marocain : il s’agit du Xiaomi 12T et du Xiaomi 12T Pro. Intégrant toute une série d’innovations technologiques de premier ordre, le Xiaomi 12T Pro et le Xiaomi 12T sont tous deux dotés du tout dernier système d’imagerie de Xiaomi pour « Rendre vos moments Méga ».

Un système d’imagerie à la pointe de la technologie, pour une image riche en détails

Ainsi, ces deux fleurons de la série Xiaomi 12T sont dotés d’appareils photo de qualité professionnelle qui délivrent aux utilisateurs une expérience exceptionnelle de photographie sur smartphone. Doté d’un système d’imagerie de 200 mégapixels de qualité professionnelle, en plus d’être soutenu par des algorithmes ultra-avancés en matière d’intelligence artificielle, le Xiaomi 12T Pro vous permet de capturer des images éclatantes par leur clarté et leurs détails même dans les cas où la lumière fait défaut, en plus de permettre d’accéder à des mises au point extrêmement rapides. Toutes ces caractéristiques, ainsi qu’une variété d’autres optimisations, permettent toujours d’obtenir des détails d’une extrême finesse même sur des sujets en mouvement rapide.

L’appareil photo d’exception qui équipe la série 12T est également doté d’un zoom 2x intégré au capteur qui permet de profiter des capacités du grand capteur de 1/1,22″ afin de réaliser des portraits toujours idéaux. Grâce aux fonctions Xiaomi ProCut et Ultra burst, le Xiaomi 12T Pro vous aidera en permanence à recadrer intelligemment les sujets que vous photographiez et à créer un contenu de qualité professionnelle. Et afin de libérer pleinement votre créativité cinématographique, le Xiaomi 12T Pro prend également en charge les vidéos 8K de pleine résolution.

Le Xiaomi 12T est en outre doté d’une triple caméra : on retrouve ainsi une caméra primaire de qualité professionnelle de 108 MP, en plus d’une caméra ultra-large de 8 MP et d’une caméra macro de 2 MP. Les puissantes capacités de faible luminosité permettent d’obtenir des images nettes et lumineuses même dans les situations d’obscurité les plus extrêmes.

De méga performances pour une expérience ultime

Pour continuer d’offrir au marocain la meilleure des expériences, le Xiaomi 12T Pro s’équipe du meilleur processeur Snapdragon qui existe aujourd’hui sur le marché. Répondant au fameux processus de fabrication TSMC 4 nm, qui améliore considérablement les performances du CPU et du GPU de 16,7 % et 11 % respectivement par rapport au Snapdragon 8 Gen 1, ce processeur est capable de réduire la consommation d’énergie de chacun de 33 % et de 30%! Équipé en outre d’un système de dissipation de chaleur intégrant une chambre à vapeur 65 % plus grande avec une couverture thermique 125 % plus élevée que celle du Xiaomi 11T Pro, le Xiaomi 12T Pro donne accès à une expérience utilisateur extrêmement fluide conjuguée à une efficacité énergétique de grande ampleur.

A son tour, le Xiaomi 12T s’équipe du chipset MediaTek Dimensity 8100-Ultra, qui a été conçu selon le processus de fabrication TSMC 5 nm. Cette puce a été entièrement remise à niveau et repose désormais sur une toute nouvelle structure GPU qui augmente sensiblement ses performances et son efficacité énergétique jusqu’à 30 % par rapport aux puces de la génération précédente. Qu’il s’agisse de capturer des photos d’exception, d’obtenir des vidéos incroyables, de visionner en toute sérénité des films ou de profiter au maximum des médias sociaux, le Xiaomi 12T est capable de délivrer des performances de pointe à tout moment et pour tout usage.

Une méga batterie qui vous permet de profiter sereinement de tous vos moments privilégiés

La série Xiaomi 12T bénéficie d’une autonomie de batterie tout bonnement incroyable, en plus d’un système de recharge ultra rapide. Les deux téléphones sont dotés d’une grande batterie de 5 000 mAh conjuguée à la fonction HyperCharge de 120W. Ils peuvent ainsi être rechargés à hauteur de 100 % en seulement 19 minutes pour une autonomie d’environ 13,5 heures. De plus, et grâce à Xiaomi AdaptiveCharge, ces appareils sont capables d’apprendre de vos habitudes de recharge quotidiennes afin d’optimiser la santé de leur batterie sur le long terme.

Un écran et un design exceptionnels

L’écran CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces du Xiaomi 12T Series donne accès à une expérience visuelle exceptionnelle. Dotés tous deux d’une résolution de 1220p avec une palette comprenant plus de 68 milliards de couleurs, les deux smartphones sont conçus pour équilibrer clarté, détails colorés et efficacité énergétique. Leur écran est également assorti de fonctionnalités intelligentes telles que «AdaptiveSync», qui permet d’ajuster dynamiquement la fréquence de rafraîchissement de l’écran en fonction du contenu visionné, en plus du mode «Adaptive Reading» qui permet de réduire la quantité de lumière bleue émise et d’améliorer grandement le confort oculaire.

La série Xiaomi 12T reçoit en outre des éléments de design premiums. Le dos des smartphones de cette série est incurvé, tandis que leur surface empêche l’apparition des traces de doigts au niveau du panneau arrière. Ces smartphones sont disponibles en trois couleurs différentes : noir, argent et bleu. Ils seront tous deux commercialisés au Maroc à partir du 14 octobre 2022, dans tous les magasins Mi store et Mi store.ma, tandis que le 12T sera également disponible au niveau des points de ventes suivants : Xiaomi E-commerce, Mi store, Marjane, Electroplanet et Carrefour.

Ces smartphones d’exception seront proposés aux prix exceptionnels de 6499 DH (8G + 256G) pour le Xiaomi 12T et de 7999 DH (12G + 256G) pour le Xiaomi 12T Pro.