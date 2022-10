Leader du marché du bricolage au Maroc, Bricoma inaugure son nouveau magasin dans le quartier de Sidi Maârouf

Cette nouvelle implantation d’une surface de vente de 3400 m2, est porteuse de 60 emplois directs et 20 indirects. Cette ouverture s’inscrit dans une démarche d’expansion de Bricoma et fait partie de son plan de développement 2022-2025.

Ainsi, Bricoma maintient sa position de leader sur le secteur du Bricolage au Maroc. Aujourd’hui l’enseigne compte 18 magasins implantés dans différentes villes du royaume avec un total de surface de vente globale de 60000 m2. D’autres ouvertures sont programmées pour l’année 2023 telles que : Un 2ème magasin à Salé, un 2ème magasin à Tanger, un magasin à Inzegane un 2ème magasin de proximité Bricoma Market à Casablanca. Avec son nouveau concept de proximité Bricoma mise sur l’incursion en centres villes afin de s’approcher encore plus du consommateur et mieux répondre aux besoins des bricoleurs urbains qui se rendent moins souvent dans les grandes zones industrielles.

Entièrement centré sur les besoins et attentes du consommateur, ce nouveau magasin a pour vocation de nouer des liens forts avec les clients Bricoma de la zone de Sidi Maârouf et région, avec le développement d’autres niches telles la Décoration, en plus des univers connus de Bricoma : Jardinage – Sanitaire – Electricité – Luminaire – Quincaillerie – Outillage – Peinture. L’agencement intérieur du nouveau magasin a été repensé pour unifier le parcours d’achat et le rendre simple et efficace !

L’espace de vente est plus valorisé, les univers sont plus apparents et un balisage lumineux et lisible permet d’identifier facilement le produit recherché.

Des box de conseil plus modernes toujours disponibles au niveau de chaque univers, où sont trouvés des conseillers de vente spécialisés disponibles pour assister et apporter une solution adaptée à chaque besoin des clients !