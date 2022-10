Le Groupe Sage acquiert Spherics pour aider les PME à mesurer et à réduire leurs émissions de carbone

Sage, le leader des technologies de gestion de la comptabilité, des finances, des RH et de la paie pour les petites et moyennes entreprises, annonce aujourd’hui l’acquisition de Spherics, une solution de comptabilité carbone pour aider les entreprises à comprendre et réduire facilement leur impact environnemental.

Cette acquisition témoigne de l’engagement de Sage en faveur du développement durable et de son ambition de faciliter la vie des PME et de les soutenir dans leur quête de décarbonation grâce à son réseau numérique de confiance.

Grâce à des processus automatisés, Spherics ingère les données du logiciel de comptabilité d’un client et associe les transactions à des critères d’émission de CO2 pour créer une première estimation de leur empreinte carbone. Spherics guide ensuite l’utilisateur pour affiner cette estimation (détails du bureau, déplacements des employés, consommation d’énergie) pour calculer les émissions.

Sage s’est engagé à lutter contre le changement climatique et à protéger la planète de trois manières : en réduisant de moitié ses propres émissions d’ici 2030 et en atteignant la neutralité carbone d’ici 2040 (tout en aidant les PME à en faire de même) et en plaidant pour des cadres politiques et réglementaires favorables à la transition vers une économie à faible émission de carbone.

« Nous savons que les PME se soucient de l’impact qu’elles ont sur l’environnement, et les rapports montrent qu’elles veulent travailler avec des fournisseurs et des partenaires qui peuvent les aider à le comprendre et surtout à y remédier », a déclaré Amaya Souarez, EVP Cloud Operations chez Sage. « L’acquisition de Spherics représente une étape importante dans notre stratégie de durabilité. En combinant le logiciel innovant de Spherics avec le réseau numérique de Sage, nous connectons les entreprises avec les données sur les émissions de leurs clients et fournisseurs, permettant une action climatique vertueuse et collaborative à contribuant ainsi à réduire l’emprunte carbone de chacun. »

Grâce à une analyse basée sur les dépenses, Sage aide les PME à y appliquer des facteurs d’émission de carbone (comme pour la livraison, l’hébergement, l’électricité, les voyages, etc.) afin d’estimer l’empreinte carbone associée à chaque transaction. Cette approche est largement utilisée et s’aligne sur le Protocole des gaz à effet de serre, la norme mondialement reconnue pour mesurer les émissions de carbone.

« Notre vision et notre mission sont très proches des valeurs fondamentales de Sage, nous sommes donc ravis de nous lancer dans cette nouvelle aventure pour aider les PME à œuvrer pour un avenir plus durable. Les émissions mondiales continuent d’augmenter rapidement, et nous avons besoin d’une action climatique immédiate et significative à travers le monde », a déclaré George Sandilands, PDG et cofondateur de Spherics. « Ensemble, avec Sage, nous serons en mesure d’avoir un impact global sur les émissions de gaz à effet de serre en soutenant des millions d’entreprises dans leur transformation. »

« La capacité d’une entreprise à intégrer des mesures de durabilité dans sa stratégie de croissance et à démontrer de manière transparente ses références en matière de durabilité est en train de devenir un facteur de différenciation important au niveau mondial », a déclaré Mickey North Rizza, Group Vice President Enterprise Software chez IDC. « Nous constatons que les entreprises s’orientent vers des méthodes plus intégrées et axées sur les résultats commerciaux pour intégrer la durabilité à chaque étape du cycle de vie de l’entreprise et nos études montrent que les entreprises investissent dans de nombreux domaines d’application directement liés à la durabilité et aux initiatives ESG dans les mois à venir. En particulier, les applications de la supply chain, de la finance et de l’ERP sont en tête de cet investissement, et font preuve d’une productivité élevée, d’une rentabilité accrue et d’une réduction des coûts. »