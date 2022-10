Le Groupe LabelVie s’engage pour l’environnement

Porté par l’ambition de participer activement en faveur de la protection de l’environnement, le Groupe LabelVie, acteur de référence de la grande distribution au Maroc, s’engage de manière volontariste à réduire son empreinte environnementale et à encourager l’innovation écologique. Dans cette perspective et avec l’implication effective de son président Rachid Hadni, le Groupe vient de publier sa Politique environnementale.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

La Politique environnementale du Groupe LabelVie affiche six axes d’engagement : l’utilisation des ressources naturelles de manière raisonnée et responsable ; l’intégration des principes de l’économie circulaire ; la réduction de l’empreinte carbone ; l’offre de produits issus de l’agriculture responsable ; la lutte contre le gaspillage alimentaire et la protection des écosystèmes naturels.

À travers sa Politique environnementale, le Groupe LabelVie s’engage à faire preuve d’exemplarité en matière de réglementation de façon à conduire l’ensemble de ses opérations conformément et au-delà des exigences normatives en la matière. Il envisage également de piloter sa performance environnementale à travers la mise en place de plusieurs indicateurs de suivi dont les résultats seront partagés avec ses différentes parties intéressées (collaborateurs, clients, fournisseurs, actionnaires, investisseurs, autorités, fondations et associations…) de manière régulière et transparente.

Par ailleurs, le Groupe compte adopter avec ces dernières une approche participative et inclusive en favorisant leur implication dans la démarche ainsi que leur sensibilisation et leur formation à l’adoption de pratiques responsables et durables.

Pour définir ses engagements environnementaux, le Groupe LabelVie s’est appuyé sur la méthodologie préconisée par la norme ISO 14001 Version 2015 et a mis en place un Comité Central Environnement (CCE) qui pilote ce projet de grande envergure, avec le soutien des comités opérationnels par BU (Carrefour Market, Atacadao, Carrefour Hypermarché, Plateforme logistique) et sous la supervision du Directeur Audit, Qualité, Sécurité et Environnement.

Le CCE a eu pour mission d’établir la politique environnementale et son rôle est désormais de veiller à la stricte application du plan de management environnemental afin de mettre en place les actions et d’atteindre les objectifs assignés.

“Au sein du Groupe LabelVie, nous sommes convaincus que nous avons un rôle majeur à jouer en impliquant l’ensemble de nos parties prenantes pour relever le défi de la transition environnementale”, déclare M. Mohamed KHOMSI, Directeur Audit, Qualité, Sécurité et Environnement chez le Groupe LabelVie, avant de poursuivre : “Au moment où nous publions notre politique environnementale, nous avons d’ores et déjà parcouru un chemin respectable sur la voie de la réduction de notre empreinte écologique avec des actions concrètes et mesurables”.

En effet, on retrouve parmi ces actions certaines qui ont déjà été déployées et d’autres qui le seront incessamment :

Transport : La réduction de 2 % du kilométrage parcouru par marchandises transportées, l’amélioration de 10 % du taux de remplissage des camions, la réduction de 30 % des transferts inter-sites, le rajeunissement de la flotte de camions…

Énergie : le Groupe a œuvré pour la réduction de 12 % de sa consommation énergétique, à travers la mise en place de plus d’une trentaine d’actions. À titre d’exemple : la mise en place de 2400 détecteurs de mouvements, l’installation de rideaux de nuit pour les meubles réfrigérés dans 14 magasins, l’installation de buzzers pour éviter les ouvertures prolongées des portes dans 70 magasins, le relamping en LED de 100 % du parc de magasins du Groupe LabelVie.

Expansion : lancement d’une étude d’impact chantier qui vise à proportionner la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet et à mesurer l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et leurs incidences prévisibles sur l’environnement.

Gaspillage alimentaire : lancement d’un processus de don associatif et mise en place d’une solution DLC MEMO qui permet de détecter les produits à dates courtes et d’optimiser leur fin de vie.

Gestion des déchets : revalorisation de 2890 tonnes de déchets principalement plastiques, carton, pain et farine.

Avec la publication de sa Politique environnementale, le Groupe LabelVie ambitionne d’œuvrer continuellement pour faire face aux enjeux climatiques et environnementaux actuels et futurs, tout en s’inscrivant dans une démarche de performance globale, conciliant croissance économique et contribution à la préservation de l’environnement.