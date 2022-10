La restauration collective ouvre ses portes grâce à la compétition The Chef by Ansamble Maroc

Casablanca – Octobre 2022 a eu lieu la 3ème édition du grand concours culinaire « The Chef », organisée par Ansamble Maroc, une compétition digne des championnats gastronomiques mondiaux.

Ansamble Maroc, leader de la restauration collective, 1600 collaborateurs dont 200 chefs à travers le royaume avec plus 250 000 repas servis chaque jour.

Grace à cet événement, Ansamble Maroc souhaite faire découvrir la restauration collective et ses exigences au grand public mais surtout valoriser ses chefs et leur donner la possibilité de montrer leur expertise et savoir-faire.

Clients, partenaires, collaborateurs, médias et quelques curieux étaient au rendez-vous pour un concours qui s’est déroulé en 3 épreuves :

La première, en équipe, avec pour objectif de sortir une entrée et un plat en collaborant ensemble, chacun devait avoir son rôle au sein de la brigade.

La deuxième épreuve en duo, deux chefs devaient travailler ensemble pour réaliser une recette de plat principal avec des ingrédients imposés.

Et enfin la dernière épreuve en individuel pour espérer monter sur le podium au terme de cette journée excitante.

20 chefs se sont affrontés sous le regard aiguisé des ténors de l’art culinaire, commenté en direct par le talentueux Paco Messari dirigé par Chef Chakkouri et chef Moustaine habitués des Bocuse d’OR et de la pétillante Chef Lalla Khadija jury de Master Chef. Sans oublier la présence des responsables QHSE pour noter les bonnes pratiques des chefs liés à la sécurité alimentaire.

Rappelons que Ansamble Maroc est certifié ISO 22000 et est intransigeant sur l’hygiène et la sécurité alimentaire.

Deux autres membres du jury étaient un client et la partenaire nutritionniste. Leur évaluation plus des chefs pour avoir une notation fidèle aux exigences quotidiennes de ces chefs.

Cette belle journée était rythmée par live Band, des buffets déjeunatoires à tout moment de la journée et des activités pour les grands et les petits.

De nombreux partenaires étaient au RDV avec des stands de dégustation pour le plaisir de tous, on peut noter Starbucks, Bavaria, san Carlo, les eaux d’Oulmes, Nespresso…Et bien d’autres.

Un évènement unique dans son genre qui mériterait d’être à l’affiche d’un prime time.

Alors une compétition à la télé c’est pour quand ?