AtlantaSanad Assurance reconfirme son engagement sociétal  avec l’obtention du label RSE de la CGEM  

AtlantaSanad Assurance reconfirme son engagement en termes de responsabilité sociétale avec son le label RSE de la CGEM. Cette labélisation vient couronner l’approche sociétale initiée par la compagnie depuis plusieurs années notamment, à travers son plan stratégique qui en a fait un réel projet d’entreprise de manière à renforcer l’équilibre entre les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

« Dans une perspective de progression continue, nous avons engagé, depuis la fusion, actée en septembre 2020, plusieurs missions stratégiques, répondant aux indices ESG et en faveur du développement durable. », déclare d’emblée Madame Fatima Zahra BENSALAH, Vice-Présidente d’AtlantaSanad Assurance. « Nous avons commencé par réaliser notre matérialité pour pouvoir nous focaliser sur les enjeux prioritaires de l’ensemble de nos parties prenantes, tout en procédant à une remise à niveau de l’ensemble de nos process post fusion. Aujourd’hui, nous sommes ravis que le label RSE de la CGEM vienne couronner ce travail mené durant ces deux dernières années », poursuit Madame Fatima Zahra BENSALAH.

A travers le label RSE de la CGEM, AtlantaSanad Assurance reconfirme son positionnement stratégique et consolide ses acquis exprimés annuellement via son rapport ESG, dans lequel elle présente son bilan RSE et son évolution permanente en termes Environnemental, Social et de Gouvernance.

« Nous adoptons, au sein d’AtlantaSanad Assurance, une démarche volontariste qui s’exprime à travers des fondamentaux solides ainsi que plusieurs actions en faveur du développement durable », déclare Jalal BENCHEKROUN, Directeur Général d’AtlantaSanad Assurance, avant de poursuivre : «Notre stratégie en la matière ambitionne non seulement notre conformité aux standards ESG, ceux de la CGEM et ceux du Pacte Mondial, mais envisage également la promotion de la RSE auprès de nos différentes parties prenantes ».

En effet, AtlantaSanad Assurance a noué un partenariat avec l’ORSEM (Observatoire de la RSE au Maroc), qui a déjà donné naissance, à la publication conjointe, de deux Guides RSE portant sur les thématiques « La Diversité Genre » et « Les Conditions du Travail ».