23e Conférence de l’Académie des Sciences du Monde islamique (IAS)

Les 18 et 19 octobre, l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques héberge la 23e Conférence de l’Académie des Sciences du Monde islamique qui se tient à Rabat, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI — que Dieu Le protège et perpétue Ses Bienfaits —, sur le thème “Science, Technology and Innovation – Under Ever Changing Global Events”.

La 23e Conférence procédera à l’examen de ce thème à travers plusieurs sujets, comme les nouvelles approches thérapeutiques des soins personnalisés contre le cancer, ou encore les bionanotechnologies en agriculture, comme aussi la gestion des ressources en eau, l’enseignement supérieur post-COVID, la sécurité énergétique, la fabrication de vaccins dans les pays de l’OCI (Organisation de la Coopération Islamique), et l’agro-biodiversité et sécurité alimentaire dans un climat en évolution.

Il est à rappeler que l’Académie des Sciences du Monde islamique dont la création a été adoptée par le quatrième sommet de l’OCI tenu à Casablanca en 1984, est un organe consultatif en matière de sciences et technologies pour les états membres de l’OCI, et comme la plupart des Académies des sciences de par le monde, elle a pour mission de fournir des conseils aux décideurs, dans les domaines de la science et de la technologie.

À ce titre, elle est à la fois société savante qui promeut les valeurs de la science et honore et diffuse les avancées scientifiques à travers des rencontres et des publications, en tant que forum où la science et les questions scientifiques sont débattues, et elle est aussi un témoin de l’histoire des sciences, en particulier dans le contexte de la civilisation islamique.

À cette 23e conférence qui se tiendra au siège de l’Académie du Royaume du Maroc, participeront les membres de l’Académie des Sciences du Monde islamique, ainsi que des conférenciers et experts de renommée internationale.