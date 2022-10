Vivez l'xpérience LALIGA SANTANDER avec CHAMPIONS du RABAT MARRIOTT HOTEL

Rabat Marriott Hotel est fier d’annoncer la collaboration avec LaLiga Santander, le championnat d’Espagne de football de première division. Le Champions bar devient ainsi le lieu incontournable de Rabat pour assister à tous les matchs de LaLiga Santander dans un cadre spécial.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Lors d’évènements mensuels, le restaurant-bar projettera les différentes rencontres sportives de LaLiga, sera décoré sous le thème du football et permettra aux aficionados du ballon rond d’en apprendre davantage sur l’histoire de cette compétition de renom, en plus de pouvoir participer à des quiz interactifs et de gagner des lots, parmi lesquels des ballons officiels et des maillots des équipes.

Un menu spécial « El Classico », aux notes espagnoles, sera également disponible lors de ces évènements.

« Ce partenariat avec la prestigieuse compétition LaLiga Santander, nous permet de continuer à offrir aux clients de notre bar sportif Champions des expériences uniques liées au sport » a déclaré Nicholas Heaviside, Directeur Culinaire du Rabat Marriott Hotel.