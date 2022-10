Talal Selhami : “Un film comme ‘Achoura’ est l’occasion de vendre notre culture à l’international, car la peur est universelle”

Smyet bak ?

Mohamed Selhami.

Smyet mok ?

Maïssa Bateh.

Nimirou d’la carte ?

BE755941.

Achoura, dans les salles marocaines depuis le 12 octobre, devait sortir en 2020. C’est une malédiction ?

C’est la malédiction du djinn Boughattat (le monstre du film, ndlr) ! On a commencé l’écriture en 2013, mais la post-production a été très longue. On voulait faire un film 100% marocain, du tournage aux effets spéciaux. Résultat, on a perdu beaucoup de temps et d’argent. Il a fallu accepter l’échec et se tourner vers Paris pour les effets spéciaux.

Achoura a ensuite fait le circuit des festivals de cinéma de genre, avant de sortir au Japon en février 2020 et au Maroc le jour de la fermeture des salles à cause du Covid (rires). Entre-temps, le film est sorti dans les pays scandinaves, en Asie, et a été diffusé sur HBO en Europe de l’Est… Nous sommes heureux de pouvoir enfin…