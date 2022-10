“Cybersécurité et cyberdéfense, enjeux stratégiques”: la sécurité dans le cyberespace

S’adressant à un panel de publics divers, cet ouvrage balaie un large panorama de sujets structurants liés à la sécurité numérique. Prenant comme point de départ la compréhension du cyberespace, il en décrit quelques propriétés importantes : tendances, enjeux, caractéristiques topologiques, acteurs en présence. Il évoque la question de la souveraineté numérique, en tentant d’en donner des clés de compréhension. Le manuel s’attache ensuite à décrire la “menace cyber” et ses grandes tendances : sources, motivations et finalités des attaquants, cibles, modes opératoires. Cette description appellera naturellement une réflexion sur les approches, méthodes et outils permettant d’atteindre un état de cybersécurité, en gouvernant le risque cyber, en prévenant les cyberattaques et en s’organisant pour s’en protéger, les détecter et y réagir. Au-delà du niveau des individus et des organisations, sera abordée ici la question de la réponse des États et des pouvoirs publics au phénomène “d’insécurité numérique”, en présentant l’approche, la doctrine et l’organisation françaises en la matière, et en explorant les questions internationales : coopérations bilatérales, organisations internationales et enjeux de régulation de la stabilité du cyberespace. Partant du…

