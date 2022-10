McDonald’s Maroc Plus chauds, plus savoureux et plus juteux, les Burgers McDonald’s se réinventent

Pour plus de saveur, McDonald’s Maroc a amélioré les ingrédients et la préparation en cuisine de ses Burgers :

Des ingrédients encore plus frais, premier gage de goût et de qualité

Un fromage parfaitement tempéré

Une viande plus chaude, plus juteuse et plus savoureuse,

Une cuisson améliorée par petits lots

Oignons et assaisonnements ajoutés directement sur le grill pendant la cuisson.

Quantité de sauce Mac augmentée au Big Mac.

Pain plus doré et plus moelleux, fraîchement toasté en cuisine

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

McDonald’s Maroc c’est un succès qui ne se dément pas. Depuis l’ouverture du premier restaurant sur la corniche casablancaise en 1992, les Marocains, réputés pour avoir le goût des bonnes préparations, adhérent aux célèbres burgers McDonald’s. Et pour anticiper les attentes de sa clientèle, McDonald’s Maroc s’est penché sur ses préparations pour les réinventer et offrir à ses clients des burgers encore plus chauds, plus juteux, plus savoureux à tout moment, et rendre leur expérience encore plus conviviale et agréable dans ses 58 restaurants répartis à travers le Royaume.

Un Burger McDonald’s c’est d’abord de la viande, et son goût dépend en grande partie de la qualité de la matière utilisée : les burgers McDonald’s sont préparés avec des morceaux nobles de bœuf tels que l’épaule, le collier ou le plat de côtes et sont garantis 100% pur muscle. La préparation du steack haché est également fondamentale : durant cette étape cruciale seule une pincée de sel et de poivre est ajoutée.

Un Burger McDonald’s c’est également une cuisson : pour plus de saveur, McDonald’s Maroc propose de nouvelles préparations pour ses burgers et a amélioré les ingrédients. La cuisson est effectuée par petits lots pour mieux sauvegarder toute la quintessence de son goût, avec pour résultat une viande plus chaude, plus juteuse et plus savoureuse. Pour exalter les saveurs, les oignons et les assaisonnements sont ajoutés directement sur le grill pendant la cuisson. Le fromage est également parfaitement tempéré pour venir délicatement épouser le Burger.

Un Burger McDonald’s c’est également des ingrédients et de la sauce. Là encore, le choix d’ingrédients encore plus frais est le premier gage de goût et de qualité. Et la fameuse et inimitable sauce Mac a également été augmentée au légendaire Big Mac.

Enfin un Burger McDonald’s c’est aussi un pain. Pour encore plus de saveur, McDonald’s Maroc propose une nouvelle recette de pain à partir de farine de blé tendre avec plus de glaçage. A l’arrivée un pain plus doré et plus moelleux, fraîchement toasté en cuisine, ce qui le garde chaud, plus brillant et plus souple plus longtemps.

Grâce à ces améliorations mises bout à bout, McDonald’s Maroc offre à sa clientèle des sandwichs plus chauds, plus juteux et définitivement plus savoureux de la première à la dernière bouchée.