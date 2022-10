“Le grand livre du développement de bébé”: mieux comprendre son enfant

Ce livre est le résultat d’une étude menée par des spécialistes. Tous les parents le constatent : par moments, sans explication apparente, le comportement des bébés change et ils deviennent agités, se mettent à pleurer beaucoup et deviennent très “pot de colle”. Ces phases d’agitation correspondent à des étapes majeures dans le développement des bébés : les semaines miracle.

Avec ce livre, vous allez : découvrir les 10 étapes majeures du développement des enfants pendant les 20 premiers mois de leur vie ; comprendre et voir le monde du point de vue de bébé, encourager votre enfant dans chaque étape, apprendre quels sont les jeux et les jouets les mieux adaptés à chaque semaine “miracle”, avoir un accompagnement personnalisé via le site lessemainesmiracle.fr pour savoir dans quelle phase se trouve bébé.

Les clés pour accompagner votre enfant et le stimuler pendant ses 20 premiers mois.

«Le grand livre du développement de bébé» Hetty Van de Rijt, Frans Plooij 249 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

