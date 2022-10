ibis Casablanca Abdelmoumen, un nouveau repère tendance au cœur du quartier d’affaires de Casablanca 

Situé en plein cœur du quartier d’affaires, l’ibis Casablanca Abdelmoumen est le 5ème hôtel de la marque dans la capitale économique, combinant Lifestyle et architecture contemporaine, c’est le tout premier hôtel de la marque au Maroc réunissant l’ensemble des nouveaux concepts ibis.

Fruit d’un partenariat entre Risma et Accor, ibis Casablanca Abdelmoumen incarne le nouveau positionnement de la marque et son envie d’inspirer ses hôtes. A l’image de la ville où il a été construit, l’hôtel a beaucoup à offrir en termes de service, d’interaction et de divertissement, ce qui rend l’expérience client intéressante voire inoubliable.

Conçu sur 12 étages et disposant d’une architecture contemporaine, ce nouvel ibis casablancais propose 157 chambres New Design by Agora, nouveau concept de la marque. Spacieuses, modernes et chaleureuses, les chambres ont été imaginées pour proposer aux clients de l’hôtel une expérience originale avec un design épuré et fonctionnel ainsi que des matériaux inspirés du haut de gamme. Les chambres sont toutes équipées de la literie Sweet Bed by Ibis, d’une TV écran-plat LCD de 22′, d’une salle de bain spacieuse, d’un bureau modulable et d’une connexion wifi gratuite.

Attirant aussi bien une clientèle d’affaires que de loisirs, l’adresse sait jouer sur les deux tableaux. Inspirée d’une décoration hygge avec des couleurs tendances, l’hôtel dispose d’espaces communs ouverts et animés, ce qui permet aux clients de s’approprier les lieux et de se sentir bien, comme chez eux.

L’hôtel propose également le concept de restauration ibis Kitchen avec une carte adaptée à toutes les envies ainsi qu’un agréable Lounge bar, en mesure d’abriter déjeuners professionnels, afterworks et/ou happy hours entre amis. Les mélomanes invétérés y trouvent également leur compte depuis deux ans, puisque l’enseigne a fait de la musique l’une de ses principales passions.

Le volet corporate n’est lui aussi pas en reste, avec une salle de réunion d’une capacité de 20 personnes et des espaces co-working chaleureux. Le nouvel ibis est doté d’un parking sous-terrain à la disposition de ses clients.

A l’instar des autres hôtels ibis, l’ibis Casablanca Abdelmoumen offre un excellent standard de service qui se traduit par autant d’aménagements physiques que de services à la carte, idéal pour une clientèle de plus en plus diversifiée.