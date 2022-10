“Afrique, la révolution des entreprises” : comment investir dans le continent par Mckinsey

Afrique : la révolution des entreprises est une lecture qui fait réfléchir sur un grand nombre des mythes de l’Afrique. C’est aussi un guide stratégique utile à qui veut se frayer un chemin sur ce continent incroyablement dynamique et diversifié. L’Afrique connaît actuellement une évolution démographique historique et je ne vois pas quel moment serait plus opportun qu’aujourd’hui pour que nous tenions tous compte des possibilités résultant de cette mutation”.

Cette citation est de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne et ancienne directrice générale du Fonds monétaire international. Ce livre, édité par Mckinsey, va changer du tout au tout vos idées sur l’Afrique et sur ses possibilités inexploitées, non seulement d’un point de vue commercial, mais également social et environnemental.

Une lecture fascinante qui apporte d’innombrables informations pratiques sur le “pourquoi” mais aussi sur le “comment”. Une belle incitation à faire plus et un livre incontournable pour tous les dirigeants.

L’ouvrage nous informe de l’intérieur sur les entreprises du continent et leurs perspectives de croissance. Il regorge d’études de cas et d’entretiens avec des cadres et dirigeants et offre, dans une seconde partie, un véritable guide stratégique pour réussir sur le marché africain.

Le lecteur apprendra à tracer sa feuille de route stratégique, repenser un business model innovant, cultiver la résilience à long terme et révéler les talents, notamment féminins.

Afrique: la révolution des entreprises, de McKinsey aux éditions Nouveaux Horizons.

