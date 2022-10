Les dernières formalités internationales en matière de voyage et de visa

Quels que soient les projets de voyage, la situation actuelle exige toujours un peu plus de prudence et de planification pour s’assurer que les vacances se déroulent facilement. Découvrez-en un peu plus sur certaines des destinations de voyage les plus excitantes, et s’il est possible d’y aller à ce moment-là.

Les visas électroniques sont désormais plus courants

En général, grâce aux nombreuses avancées en matière d’accès à Internet, de facilité et d’intérêt pour améliorer les infrastructures de voyage, la plupart des pays commencent à opter pour une sorte d’e-visa ou de visa électronique. Cela rend le processus d’acquisition d’un visa beaucoup plus simple et efficace. Certains voyageurs n’ont pas besoin de se rendre dans une ambassade ou un consulat, et ils peuvent faire une demande pour eux-mêmes ou pour toute leur famille en une seule fois.

Voyager aux États-Unis

Depuis novembre 2021, il est à nouveau possible de se rendre aux États-Unis pour les vacances. Pour ceux qui se rendent aux États-Unis, il existe deux options, un visa ordinaire ou un ESTA. Un ESTA est en réalité l’option la plus rapide et la moins chère, et la plupart des personnes sont qualifiées pour l’ESTA. Cependant, pour ceux qui ne sont pas qualifiés pour demander un ESTA, il est toujours possible de demander un visa. C’est le cas, par exemple, si le voyageur a visité certains pays tels que la Syrie, l’Irak, le Soudan, la Corée du Nord, la Somalie, la Libye ou le Yémen en 2011 ou après. Dans ce cas, le voyageur n’a pas droit à un ESTA USA, mais il est encouragé à demander un visa.

Voici quelques exigences :

Tous les voyageurs doivent se conformer aux règles de prévention du coronavirus. Vérifiez également auprès de la compagnie aérienne si ses règles sont un peu différentes.

Le voyageur doit disposer d’un passeport valable pour toute la durée de son séjour aux États-Unis. Si le passeport a expiré depuis la dernière demande d’ESTA, vous devez demander un nouvel ESTA.

À partir du moment où l’on arrive aux Etats-Unis, il est permis d’y séjourner pour une durée maximale de 90 jours.

À l’arrivée aux États-Unis, soyez en mesure de fournir un billet de retour ou un billet permettant de voyager ailleurs pendant et jusqu’à ces 90 jours d’arrivée aux États-Unis. Il s’agit essentiellement de prouver que l’on a l’intention de rentrer chez soi ou de se rendre dans une nouvelle destination.

Le Canada

Depuis le 30 septembre 2022, il est à nouveau possible de voyager au Canada pour les voyageurs non vaccinés. À l’instar de l’ESTA USA, l’AVE Canada est plus facile à demander qu’un véritable visa, et est relié à son passeport. L’AVE est l’abréviation de « autorisation de voyage électronique ». Les motifs de voyage suivants permettent à une personne de demander une AVE :

Partir en vacances, rendre visite à des amis, de la famille, etc.

Voyage d’affaires, y compris pour des réunions d’affaires, des foires commerciales ou des conférences.

Suivre un programme d’études qui ne dure pas plus de six mois.

Effectuer un transfert au Canada, où le voyageur peut quitter l’aéroport entre-temps s’il le souhaite.

Bien entendu, si un voyageur se déplace pour d’autres raisons, par exemple, s’il doit étudier pendant plus de six mois, il est encouragé à demander un visa.

À l’arrivée au Canada, une petite partie des passagers peut être sélectionnée au hasard pour un bref entretien. Il sera demandé à ces passagers s’ils répondent aux exigences de l’AVE. Les passagers sont généralement tenus de prouver ce qui suit :

Avoir l’intention de quitter le Canada dans les six mois.

N’avoir aucune intention d’enfreindre les lois sur l’immigration ou les visas.

Avoir suffisamment de ressources financières pour payer le séjour et retourner dans son pays.

Avoir une source de revenu à l’extérieur du Canada, permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (le cas échéant).

L’Inde

À partir de novembre 2021, il est à nouveau possible de se rendre en Inde. Beaucoup sont enthousiastes à l’idée de pouvoir explorer ce pays fascinant et magnifique. Les personnes peuvent facilement demander le visa électronique indien en ligne. Ils doivent tenir compte des conditions suivantes :

Imprimez son e-visa (en couleur et sur papier A4) et s’assurer qu’il est sur soi à tout moment pendant le voyage en avion.

Le passeport doit être valide durant au moins six mois supplémentaires après la date d’arrivée en Inde.

À l’arrivée en Inde, le passeport doit contenir au moins 2 pages vides.

À l’arrivée, les voyageurs doivent présenter un billet de retour ou un billet de transit vers une autre destination.

Il n’est pas permis d’entrer en service auprès d’organisations indiennes.

Il n’est pas autorisé à faire du bénévolat, même si le travail n’est pas rémunéré.

Il n’est pas autorisé à s’inscrire dans un établissement d’enseignement indien.

Doit pouvoir prouver qu’il dispose de moyens financiers suffisants pour supporter le voyage jusqu’au départ.

Lors de la demande de visa indien, les voyageurs doivent s’assurer qu’ils arriveront dans l’une des destinations d’arrivée approuvées. Ils doivent indiquer cette destination sur leur formulaire de demande. Si leurs projets changent, ils doivent s’assurer qu’ils arriveront dans l’une des destinations d’arrivée approuvées.

Transits et transferts

De nombreux pays exigent toujours des voyageurs qu’ils obtiennent un visa ou une autorisation de voyage, même s’ils ne font que traverser un aéroport pour se rendre à une autre destination. Vérifiez toujours quelles sont les exigences si un itinéraire de voyage comporte une escale dans un autre pays, les voyageurs peuvent avoir besoin d’apporter un visa. Par exemple, si vous vous rendez au Mexique et faites escale à Miami, vous devez obtenir un ESTA.

Vous doutez de la différence ? Un transit, c’est lorsque les passagers doivent sortir de l’avion, mais qu’ils remontent dans le même avion pour la prochaine étape du voyage. On parle de transfert lorsque l’on sort de l’avion et que l’on doit changer d’avion ou de compagnie aérienne. Dans les deux cas, les voyageurs doivent s’assurer qu’ils disposent du visa approprié.

Bien que ces informations semblent intimidantes, il est généralement facile de demander ces visas depuis le confort de sa propre maison. Une préparation supplémentaire en amont permet de passer des vacances beaucoup plus sereines.