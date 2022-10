Mohammed Bouzoubaa, Pdg de TGCC : “Nous nous sommes armés pour faire face à la crise”

T GCC a réussi à maintenir le cap et à respecter les engagements pris lors de son introduction en Bourse, comment y êtes-vous parvenu ?

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

Nous avons été impactés comme les autres, cette crise nous a fait un peu mal, notamment l’explosion des prix des intrants, mais nous avons su réagir et faire preuve d’anticipation, en cherchant et identifiant les niches où l’on pouvait réduire les coûts. Ce qui nous a permis de diminuer considérablement les frais généraux, notamment au niveau de la logistique et des achats : des segments où l’on a agi rapidement et pris des mesures importantes pour réduire nos coûts. En clair, nous avons pu réaliser…