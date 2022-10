L'Boulevard : rap et dérapages incontrôlés

La promesse était peut-être trop alléchante. Vendredi 30 septembre, le festival L’Boulevard revenait après trois ans d’absence.

Sur scène, un line up inédit pour un concert (gratuit) de rap : El Grande Toto, L’morphine, Dollypran, Mobidyck, en plus des artistes sélectionnés lors du Tremplin. Mais la programmation s’est avérée trop ambitieuse, et les organisateurs ont frôlé le chaos technique. “J’ai cru que j’allais mourir”, assure avec effroi un spectateur. à l’intérieur du stade du R.U.C, aux alentours de 20h, le concert commence avec les jeunes artistes du Tremplin su scène. Devant la scène, 20.000 festivaliers, entassés, se bousculent. A l’extérieur, les estimations officielles font état de 60.000 personnes qui tentent de franchir les portes. Du jamais vu. Petit à petit, les agents chargés de la sécurité sont débordés par l’afflux…