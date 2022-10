Bonnes feuilles : le plus beau pays du monde, vu par Tahar Ben Jelloun

Cet article est réservé aux abonnés.

Avec Au plus beau pays du monde, Tahar Ben Jelloun se livre à un exercice auquel il ne s’était pas confronté depuis longtemps : la nouvelle. Elles sont quatorze à composer ce recueil à paraître aux éditions du Seuil en octobre, et voyagent entre Casablanca, Fès et Tanger. Si certains textes répondent parfaitement aux critères du genre, à coup de chutes imprévisibles, d’autres s’apparentent plutôt à des réflexions intimes, imprégnées de poésie. À des personnages fictifs tels que Jamal, Mourad et Nawale, s’ajoute la présence de personnes ayant réellement marqué la vie de l’auteur, tels que son fils Amine et son ami intime Ahmed….