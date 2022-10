“How to Win Friends and Influence People” : soyez convaincant avec Dale Carnegie

Le célèbre auteur de développement personnel et professionnel, Dale Carnegie, démontre dans ce classique comment il est possible de convaincre une personne de faire ce que vous désirez en adoptant le point de vue de cette dernière et en “suscitant chez l’autre un désir ardent”.

Vous apprendrez également à convertir les gens à votre façon de penser et à provoquer des changements en eux sans les offenser ou susciter de ressentiment de leur part.

Exemple : “Laissez l’autre personne sentir que l’idée est la sienne” et “parlez de vos propres erreurs avant de critiquer l’autre personne”.

Grâce à ce livre, vous comprendrez que de bonnes relations sont la clé du succès personnel et professionnel.

