Disney+ disponible sur les téléviseurs LG compatibles dans plus de 40 pays dont le Maroc

L’application Disney+ est désormais disponible sur les téléviseurs LG compatibles dans plus de quarante nouveaux pays et territoires d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient. Les propriétaires de téléviseurs LG pourront désormais profiter en un seul endroit des meilleurs films et émissions de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Star, à condition que leur téléviseur exécute webOS à partir de 2017 ou plus tard.

Pour profiter au maximum du service Disney+, les utilisateurs des téléviseurs LG pourront simplement cliquer sur l’icône Disney+ sur LG Home Launcher ou appuyer sur le bouton Disney+ directement à partir de la télécommande LG Magic Remote, sélectionner leur type d’abonnement, et commencer à regarder leurs émissions préférées. Parfaitement intégrée à la plateforme web OS, l’application Disney + sur les téléviseurs LG offre une expérience transparente et une panoplie de contenu de premier ordre pour tous les goûts et tous les intérêts.

Une multitude de superbes contenus à la demande vous attendent sur Disney+, le service de streaming donnant accès à des centaines d’originaux Disney+ et à des milliers d’épisodes de la vaste bibliothèque de la Walt Disney Company, ainsi qu’à une gamme croissante de divertissements tous exclusifs et originaux. Les films, les émissions de télévision, les court-métrages et les documentaires sont tous facilement catégorisés, consultables et disponibles en streaming dès maintenant sur le grand écran à la maison.

Avec un grand nombre de propriétés appartenant à Disney, dont le Marvel Cinematic Universe et Star Wars, les abonnés ne manqueront pas d’options à explorer. Disney+ offre aux abonnés une pléthore de choix fascinants tels que Obi-Wan Kenobi, Ms. Marvel de Marvel Studios, The Kardashians, et bien plus encore.

Les téléviseurs LG fonctionnant sous la plateforme web OS permettent aux utilisateurs de se plonger dans la nostalgie de leurs histoires préférées ou dans l’euphorie de l’action en direct. Dans l’optique de faire ressortir les moindres détails de chaque scène, la technologie OLED de LG offre la meilleure qualité d’image du secteur grâce à un taux de contraste infini et un niveau de noir absolu rendus possibles par la technologie révolutionnaire de pixels auto éclairés d’OLED qui ne nécessite pas de rétro-éclairage. Compatibles avec Dolby Vision et Dolby Atmos, les téléviseurs LG offrent une expérience visuelle exceptionnelle pour la maison.

De plus, les fonctionnalités de la télévision intelligente de LG qui améliorent le confort, notamment ThinQ AI et la fonction de recherche universelle de LG, fonctionnent de manière transparente avec Disney+.

Toujours dans le but d’offrir la meilleure expérience utilisateur et la meilleure sélection de contenu disponible, LG propose désormais l’application Disney+ sur les téléviseurs LG compatibles dans plus de quatre-vingt-dix pays à travers le monde.