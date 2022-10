Lasry-Clinton : histoire d'une amitié Bling Bling

Marc Lasry est un de ces Marocains résidents à l’étranger qui nous rendent fiers. Né sous le soleil de Marrakech dans les années soixante, sa famille part à la conquête du rêve américain dans le Connecticut alors qu’il a tout juste sept ans. Un cursus en droit à New York, et quelques dizaines d’années plus tard il rejoint le cercle restreint des milliardaires américains, avec une fortune personnelle estimée par Forbes à 1,8 milliard de dollars.

