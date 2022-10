“Une terre promise” : Barack Obama, une trajectoire extraordinaire

Barack Obama raconte l’histoire de son improbable odyssée, de jeune homme en quête d’identité à dirigeant du monde libre, retraçant de manière singulièrement détaillée et personnelle son éducation politique et les moments emblématiques du premier mandat de sa présidence historique – une période de transformations et de bouleversements profonds.

Barack Obama entraîne le lecteur dans un voyage fascinant, depuis ses toutes premières aspirations politiques à sa victoire cruciale aux primaires de l’Iowa, qui démontra le pouvoir de l’engagement citoyen, jusqu’à la soirée décisive du 4 novembre 2008, lorsqu’il est élu 44e président des États-Unis, devenant ainsi le premier Afro-Américain à accéder à la fonction suprême.

En se retournant sur l’histoire de sa présidence, Barack Obama propose une exploration unique et pénétrante de l’amplitude phénoménale mais aussi des limites du pouvoir présidentiel, ainsi qu’un témoignage singulier sur les ressorts de la politique intérieure et de la diplomatie internationale.

«Une terre promise» Barack Obama 438 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

Une terre promise par Barack Obama, éditions Fayard. Commandez ce livre au prix de 438 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 0671818460