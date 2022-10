“21 Lessons for the 21st Century” : le livre brûlant d'actualité de Yuval Noah Harari

Après Sapiens, qui explorait le passé de notre humanité, et Homo Deus, qui remontait la piste d’un avenir gouverné par l’Intelligence artificielle, 21 Lessons for the 21st Century nous confronte aux grands défis contemporains.

Pourquoi la démocratie libérale est-elle en crise ? Sommes-nous à l’aube d’une nouvelle guerre mondiale ? Que faire devant l’épidémie de fake news ? Quelle civilisation domine le monde : l’Occident, la Chine ou l’Islam ? Que pouvons-nous faire face au terrorisme ? Que devons-nous enseigner à nos enfants ?

Avec l’intelligence, la perspicacité et la clarté qui ont fait le succès planétaire de ses deux précédents livres, Yuval Noah Harari décrypte le XXIe siècle sous tous ses aspects : politique, social, technologique, environnemental, religieux, existentiel…

Un siècle de mutations dont nous sommes les acteurs et auquel, si nous le voulons réellement, nous pouvons encore redonner sens par notre engagement. Car si le futur de l’humanité se décide sans nous, nos enfants n’échapperont pas à ses conséquences.

«21 Lessons for the 21st Century» Yuval Noah Harari

21 Lessons for the 21st Century (en anglais), de Yuval Noah Harari, éditions Vintage.

