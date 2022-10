9 mois après son introduction à la Bourse de Casablanca, TGCC confirme ses prévisions à l’issue du premier semestre et s’engage résolument dans l’avenir.

Dynamique commerciale solide avec une progression du carnet de commande

Rythme de production soutenu au Maroc et hausse de la contribution des filiales internationales

Déploiement d’un plan de maîtrise de l’inflation et préservation de la profitabilité

Une démarche volontariste de transformation

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE ET ANALYSE DE L’ACTIVITÉ

Au terme du premier semestre, le Groupe TGCC réalise un produit d’exploitation de 2 334 M MAD, en hausse de 61% par rapport à la même période en 2021. Durant cette première moitié de l’année, le Groupe TGCC a enregistré une forte progression de sa production, en raison notamment :

du démarrage de nouveaux projets,

de la poursuite des activités opérationnelles des chantiers, dont l’état d’avancement avait été impacté par la crise sanitaire en début 2021,

de la montée en puissance des filiales nationales et internationales.

La part des filiales internationales dans les revenus du Groupe au terme du semestre s’établit désormais à 10% contre 7% au premier semestre 2021. Dans le contexte de forte hausse des prix des principales matières 1ères, TGCC a déployé un plan de maîtrise de l’inflation sur sa performance opérationnelle et dont les principaux leviers sont :

le maintien de la chaîne d’approvisionnement en sécurisant les achats stratégiques,

le pilotage du BFR,

la gestion des charges de structure.

La croissance des activités conjuguée à la gestion du risque inflationniste ont permis d’atténuer l’effet de ce dernier sur la performance. L’EBITDA s’établit ainsi à 217 M MAD, en hausse de 35% par rapport à la même période en 2021. Le résultat net part du groupe ressort à 105 M MAD, en hausse de 45%, qui s’explique par une maîtrise des charges financières et l’abattement sur l’IS suite à l’IPO. Le carnet de commande connait une augmentation de 4,5% par rapport à fin 2021, pour s’établir à 7,2 Md MAD à fin juin 2022.

ACTUALITES ET PROJETS

Leader de son secteur, TGCC a su adopter les meilleures pratiques tant d’un point de vue de gestion que de transparence vis-à-vis de ses parties prenantes. Dans un secteur d’activité parfois mal perçu, le Groupe apparaît comme innovant voire exemplaire.

TGCC a su également définir et appliquer une véritable culture d’entreprise basée sur la volonté de délivrer en temps et en heure, avec les meilleurs standards de qualité. On pourrait parler d’une véritable communauté où la fierté d’appartenance est très forte et où la quête de la perfection est un mantra. La mobilisation de l’ensemble des collaborateurs est permanente et déterminée.

Dans un secteur où les challenges à relever sont quotidien, TGCC a placé l’anticipation au cœur de son système. Rigueur et pragmatisme sont des valeurs essentielles pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe.

Animé par des convictions fortes, le haut management de TGCC a conscience des interactions que le Groupe développe avec ses différents environnements tant d’un point de vue humain et social qu’environnemental. Ainsi, le Groupe va lancer dans les prochains mois une démarche RSE particulièrement ambitieuse adaptée au secteur du BTP.

Entreprise citoyenne, TGCC a créé une fondation pour l’art et la culture. Dédiée à la promotion culturelle, la Fondation un moyen sans pareille d’affirmer la détermination du Groupe à participer au rayonnement du Royaume. Pour la deuxième fois, la Fondation lance le prix Mustaqbal pour promouvoir de jeunes artistes marocains.

Parce que le partage de connaissances et de savoir est indispensable à la fois au développement du Groupe et des jeunes talents, TGCC a fondé sa propre académie des métiers du bâtiment.