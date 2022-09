Le come-back de Kabareh Cheikhats et du L'Boulevard, Labess en tournée... les sorties de la semaine

Nayda, vingt fois

L’Boulevard. Après une première semaine marquée par la Compétition Tremplin, L’Boulevard festival vous donne rendez-vous pour un deuxième week-end de concerts. La seconde partie de cette 20e édition accueillera, au stade R.U.C de Casablanca, des noms célèbres des scènes rap, rock, musique expérimentale, métal et fusion, le temps d’une quinzaine de concerts. Parmi les artistes programmés, on retrouve les rappeurs Dollyprane, Mobydick, ElgrandeToto, L’Morphine et Iguidr. Côté rock et métal, les groupes Vader (Pologne), Betweenatna (Maroc) et Jubantouja (Maroc) feront vibrer la scène de L’Boulevard. Le groupe Hoba Hoba Spirit sera également de la partie, et assurera le concert de clôture de cette 20e édition. Créé en 1999, L’Boulevard a accompagné toute une génération d’artistes marocains qui n’ont cessé de s’y produire. Sa dimension compétitive a permis à un grand nombre de jeunes formations, spécialisées dans la musique urbaine, d’aller à la rencontre de leur public. à ce jour, le festival occupe, de par son originalité et son ampleur, une place indéniable dans l’agenda culturel du pays. Du 30 septembre au 2 octobre, boulevard.ma.

Les rois du…