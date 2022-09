Primes de performance, intégration des contractuels... où en est le nouveau statut des enseignants ?

Le projet de révision du statut des fonctionnaires de l’Education nationale, dont le but est d’unifier les statuts qui encadrent actuellement les différentes catégories de personnel du ministère ne fait pas encore l’unanimité. La Commission spéciale chargée du dossier, composée du ministère de tutelle et des cinq syndicats les plus représentatifs du secteur, s’est à nouveau réunie du lundi 19 septembre au vendredi 23 septembre. Elle est censée arriver rapidement à un consensus sur les premières mesures financières, afin qu’elles puissent être intégrées au projet de Loi de finances 2023. Ce dernier est au menu du prochain Conseil des ministres, prévu début octobre. Quant au projet de révision dans son entier, incluant notamment des décrets d’application, le rapporteur syndical de la commission en question, Abderrazak El Idrissi (de la Fédération nationale de…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner