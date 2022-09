Invitation au défi de l'innovation à hauteur d’un million de dollars d'une multinationale technologique

LG Electronics (LG) annonce le lancement de son premier LIFE’S GOOD AWARD. La période de d’inscription est comprise entre le 6 septembre et le 10 octobre. Annoncé lors du CES 2022, le LIFE’S GOOD AWARD vise à découvrir des solutions innovantes en phase avec l’objectif de LG de créer une meilleure vie pour tous. Un total d’un million de dollars US sera accordé pour aider à accélérer le développement des projets gagnants.

Dans la perspective d’un monde durable où il fait bon vivre pour la planète et tous ses habitants, LG continue à rechercher des solutions et des idées écologiques pour un environnement plus vert et à développer des produits et des services centrés sur l’utilisateur qui donnent accès à des expériences pratiques, originales et de qualité pour tous.

Le LIFE’S GOOD AWARD marque une étape importante dans le parcours de LG en matière de durabilité, en contribuant à diffuser le message Life’s Good de l’entreprise à travers le monde. En plus de mettre en œuvre ses propres pratiques durables, la société invite désormais les personnes et les groupes partageant les mêmes valeurs à proposer leurs idées innovantes pour aider à construire une meilleure vie pour tous.

Le LIFE’S GOOD AWARD exige des participants qu’ils soumettent leurs projets originaux et commercialisables dans le cadre de l’innovation pour la planète, qui vise à trouver des solutions pour la santé environnementale, ou de l’innovation pour les personnes, qui se focalise sur les idées susceptibles d’enrichir la vie quotidienne en privilégiant la sécurité, la convivialité et l’accessibilité. Fidèle à sa philosophie de collaboration ouverte, LG se réjouit de travailler en étroite collaboration avec les innovateurs en herbe. Les candidatures peuvent être déposées sur le site Web du LIFE’S GOOD AWARD, où les candidats trouveront également tous les détails et les conditions de participation.

« Le LIFE’S GOOD AWARD résume notre philosophie de l’innovation et notre conviction que la route vers un avenir meilleur ne peut être tracée à condition que nous nous unissions tous », a déclaré William Cho, PDG de LG Electronics. « Nous sommes impatients de voir les idées innovantes de tout un chacun pour une société meilleure et un environnement plus sain afin d’apporter notre soutien et nos encouragements à leur réalisation. »

LG réunit des spécialistes réputés issus d’un large éventail d’industries environnementales et sociales pour soutenir ses propres cadres au sein du jury du prix, qui a été baptisé « Life’s Good Committee ». Parmi les membres du jury figurent Alex Edmans, professeur à la London Business School, lauréat du Financial Times Best Business Books of 2020 et du Financial Times Award for Excellence in Sustainable Finance Education, Christopher Marquis, professeur à la Cambridge Judge Business School et médaillé d’or des Axiom Business Book Awards 2021 dans la catégorie Éthique des affaires, et Hyun S. Shin, professeur à la Hanyang Business School et directeur du Collective Impact Center de l’université Hanyang.

« L’application des connaissances pour atténuer les problèmes du monde actuel est le but de tout chercheur », a déclaré M. Marquis. « LG nous a donné une plateforme puissante pour y parvenir. Le prix LIFE’S GOOD AWARD tire parti des ressources de LG pour rassembler des innovateurs en herbe, des entrepreneurs, des universitaires et des professionnels du monde des affaires et constitue un exemple convaincant de la manière dont une entreprise peut avoir un véritable impact pour améliorer des vies. »

LG s’est associé à B Lab Korea, un organisme à but non lucratif spécialisé dans la mesure et la certification de l’impact social des entreprises, afin de garantir que toutes les candidatures soumises au LIFE’S GOOD AWARD soient évaluées sur la base de critères d’impact pertinents.

Les candidatures seront évaluées de manière approfondie lors de la première sélection, et celles qui obtiendront les meilleures notes feront l’objet d’une deuxième sélection effectuée par un jury composé de dirigeants de LG et de professeurs de renom présidant des établissements universitaires de premier plan. Les trois finalistes seront annoncés au CES 2023 et présenteront leur projet au jury lors d’une session de présentation finale en janvier. Le gagnant de la première place (Grand Prix) recevra un prix de 700 000 USD, tandis que le deuxième (Argent) et le troisième (Bronze) recevront respectivement 200 000 USD et 100 000 USD.

Les innovateurs du monde entier peuvent se référer au site web du LIFE’S GOOD AWARD pour plus de détails. Pour suivre les dernières nouvelles et les développements du premier défi d’innovation de LG, restez connecté à la Newsroom de LG.