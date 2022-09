Vibrer à Tanger avec Tanjazz, rire à Casablanca avec Yassine Belattar... les sorties de la semaine

Vibrer à Tanger

Festival. Après deux ans d’absence, Tanjazz fait son grand retour. L’événement cher aux Tangérois célèbre sa 21e édition qui, selon ses organisateurs, “marquera une nouvelle étape pour le festival”. Comme chaque année, ces trois jours de fête se dérouleront dans le Palais Moulay Hafid, dit Palais des institutions italiennes, mais promet également sa dose de nouveautés, à l’instar de circuits culturels dans la ville du détroit, ainsi qu’un ensemble d’animations. En termes de programmation, cette édition de Tanjazz accueillera une vingtaine d’artistes issus des quatre coins du monde, qui alterneront, sur quatre scènes différentes, leurs swing, rock, jazz, électro et musiques du monde. Parmi eux : Alfa Mist, Yazz Ahmed, Avishai Cohen Trio, Monty Alexander, ou encore Tony Green. D’autres jeunes artistes, tels qu’Achil et Hyde, assureront des befores et des afters avant chaque concert. Du 22 au 24 septembre à Tanger.

Inquiétudes

Sortie. Pour son deuxième long-métrage, l’actrice et réalisatrice américaine Olivia Wilde a réuni sur son plateau de tournage la jeune Florence Pugh et le chanteur…