Mehdi Chiadmi, l’esthétique 2.0

L a tech au service de l’esthétique

Depuis son jeune âge, Mehdi Chiadmi rêve d’explorer le monde de l’entrepreneuriat. Après l’obtention de son bac au lycée Descartes, le jeune Rbati quitte le Maroc pour la France. Il fait d’abord des études d’économie et de gestion à la Sorbonne, à Paris, avant de revenir au royaume pour y fonder sa première start-up, Invyscode, spécialisée en IT (technologies de l’information), high-tech et intelligence artificielle.

“Il faut accepter la critique et savoir convaincre. Quand je me suis lancé dans ce projet, ni ma famille, ni l’équipe d’Invyscode, ni mon entourage n’y ont cru” Mehdi Chiadmi

Il s’envole ensuite pour Abu Dhabi, où il poursuit son cursus académique, et lance Vellvy en juillet 2022 avec son associé, rencontré dans la capitale émiratie. “Il faut accepter la critique et savoir convaincre. Quand je me suis lancé dans ce projet, ni ma famille, ni l’équipe d’Invyscode, ni mon…