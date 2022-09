Exclusif : du RNP au RSU, comment vont être ciblés les bénéficiaires des aides sociales

La “mère des ministères” a du pain sur la planche. L’Intérieur, chargé du dispositif d’identification et de ciblage des programmes publics d’appui social, table sur une généralisation progressive à partir de janvier 2022. La feuille de route, ambitieuse, prévoit entre 17 et 22 millions de bénéficiaires à l’horizon 2025. Au diapason de ce chantier titanesque, on trouve le Registre national de la population (RNP), et le Registre social unifié (RSU). C’est l’alpha et l’oméga d’une infrastructure digitale publique censée transformer la politique sociale du royaume. Confiée à la Direction des systèmes d’information et de communication (DSIC), la mise en place des deux registres va bon train. La phase pilote a d’ores et déjà débuté à Rabat et à Kénitra en décembre 2021 pour le RNP. Pour le RSU, la DSIC se prépare à une amorce dès…

