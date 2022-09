“Les couleurs de l’infamie” : Le Caire, la dérision et la liberté d'Albert Cossery

L’action se passe au Caire, en partie dans la nécropole aménagée en lieu d’habitation. Un voleur habile, intelligent, élégant et ironique – de ceux qu’affectionne particulièrement Albert Cossery – trouve dans le portefeuille d’un promoteur crapuleux une lettre qui prouve sa responsabilité dans l’effondrement d’un immeuble qui provoqua la mort de dizaines de pauvres gens.

Aussitôt une association de voleurs philosophes met au point une stratégie pour faire passer l’envie aux escrocs officiels d’abuser de leur pouvoir. On retrouve la patte d’Albert Cossery : l’humour et l’ironie mordante à l’égard du pouvoir et le désir de voir triompher les seuls êtres qui méritent sa considération, ceux qui ont compris que la vie était ailleurs que dans la possession de biens matériels.

Albert Cossery (1913 – 2008), écrivain égyptien de langue française, a publié à 27 ans son premier livre, Les Hommes oubliés de Dieu. Celui-ci sera suivi d’une dizaine d’ouvrages dont la cohérence dans les thèmes, la liberté, la haine de l’injustice, la force de l’humour et de la dérision, en font une œuvre à part entière.

Ils seront tous salués de manière unanime par la presse et la critique. Couronné par le Grand Prix de la Francophonie et le Grand Prix Audiberti, Albert Cossery a aussi obtenu en 2000 le Prix Méditerranée pour l’ensemble de son œuvre.

