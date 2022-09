“Le Marié” : la traduction du roman épistolaire de Salah El Ouadie

Le Marié est la traduction en français d’un récit de Salah El Ouadie publié en 1998 sous le titre Al Ariss. Le récit est composé des lettres fictives d’un prisonnier marocain à sa mère. “Le marié” est le surnom que ses geôliers lui donnent parce qu’il a été enlevé au cours des noces d’un cousin.

Avec une légèreté et une naïveté qui ne sont qu’apparence, avec un humour toujours amer mais salvateur, aussi bien pour le narrateur que pour le lecteur, le récit nous entraîne sans ménagement dans l’enfer de Derb Moulay Chérif pour nous révéler les prodigieuses réalisations d’esprits humains rompus aux arts de la torture sous toutes ses formes.

Cette correspondance est la biographie collective d’une génération, celle qui a connu la détention dans les années 1970-1980 pour ses opinions politiques dissidentes. Salah El Ouadie, poète et enseignant, emprisonné pour délit d’opinion de 1974 à 1984, est membre fondateur de l’O.M.D.H. (1988) et du Forum Vérité et Justice (1999).

Il a publié en arabe Les blessures de la poitrine nue (poèmes de prison) aux éditions Benchara, en 1985, Au fond du cœur, l’espoir (poèmes) aux éditions Ouyoum Makalat, en 1988, et le roman Al Ariss en 1998.

