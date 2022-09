Rabat, Capitale culturelle de l’Afrique et du monde islamique : hommage collectif à Rabat

Rabat nous permet, à chaque fois que nous croisons ses chemins et que nous nous plongeons dans son histoire, lointaine ou récente, de redécouvrir les expressions les plus marquantes de notre civilisation commune, notamment à travers des œuvres architecturales uniques, des Romains aux Mérinides.

Si cette année a vu la commémoration du dixième anniversaire de son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, Rabat a aussi été désignée Capitale africaine de la culture et Capitale culturelle du monde islamique pour l’année 2022. Ces deux reconnaissances sont significatives et honorent le Royaume du Maroc.

Cet ouvrage, regroupant les textes d’écrivains du Maroc et de l’ensemble du continent africain, est une pierre de cet édifice visant à donner tout son rayonnement et toute sa place à celle qui abrite, pour l’année 2022, le Salon international de l’édition et du livre (SIEL).

Ces auteurs rendent hommage à cette ville, à travers leurs plumes, et partagent, dans les pages de ce livre, leur relation avec cette terre de culture.” Extrait de la préface de Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre de la Culture.

«Rabat, Capitale culturelle de l'Afrique et du monde islamique» Collectif 100 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

