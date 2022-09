“L’internat. Morceaux de vie dans les coulisses du CHU Ibn Sina”, le récit choc de Ilham Azghari raconte

Le sujet est d’une actualité brûlante. Ilham Azghari est médecin spécialiste en gastroentérologie, ancienne interne du CHU Ibn Sina de Rabat et des hôpitaux de France.

Dans l’Internat, elle raconte : des vies qui défilent, des pièces qui se jouent et se déjouent, du sang qui coule et des blessures qui se pansent, des cris de joie et des silences de peur, des larmes de deuil ou de soulagement… devant les yeux et entre les mains d’un médecin qui grandit, qui a fait le serment de ne jamais faillir, qui découvre que la maladie et la mort sont plus rapides que sa propre respiration, que son propre désir de vie.

Un être qui se construit à travers l’amour de son métier et son vœu d’excellence, mais aussi un médecin qui se façonne jour après jour derrière les murs d’un hôpital qui ne pardonne pas… mais qui reste pour toujours gravé dans sa mémoire. Jaillissant du cœur des urgences de l’hôpital Ibn Sina de Rabat, L’Internat retrace le parcours d’une jeune médecin lors de ses années d’internat.

L’internat. Morceaux de vie dans les coulisses du CHU Ibn Sina, de Ilham Azghari, éditions La Croisée des chemins.

