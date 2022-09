Il était une fois... Hassan II et Elizabeth II, quand deux souverains se rencontrent

Durant son long règne de 70 ans et sept mois, Elizabeth II ne s’est rendue qu’une seule fois au Maroc, du 27 au 30 octobre 1980.

Qualifié de “tour from hell” par les tabloïds anglais, le séjour marocain d’Elizabeth II et de son mari le prince Philip a été jalonné de couacs

Reçue par Hassan II, la reine, accompagnée de son époux et de son état-major, s’est rendue à Rabat, Marrakech et Casablanca. Pour le couple royal, c’était la fin d’un long périple méditerranéen comprenant notamment des visites d’État en Italie, au Vatican, en Tunisie et en Algérie.Qualifié de “tour from hell” (tournée en enfer, ndlr)…