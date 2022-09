Anas Sorhmat, la moto qui carbure aux donuts

D es circuits aux donuts

Depuis tout petit, Anas Sorhmat ne rêve que d’une chose : enfourcher une moto de course pour emprunter les sentiers de la gloire. A 18 ans, ce Casaoui décroche son bac au Lycée Jaber Ibnou Hayane. Encouragé par ses proches, il rejoint une école d’ingénieurs mais s’arrête en troisième année. A cette époque, Sorhmat est de plus en plus dévoré par sa passion pour le Stunt Riding. Il participe et remporte plusieurs compétitions locales. Très vite, le cadre local n’assouvit plus ses ambitions. Naît alors en lui le désir de devenir pilote de course. A ce stade, “le plus dur est de passer à l’action”, affirme le pilote. Persuadé de pouvoir se frayer un chemin vers les circuits professionnels, il saute le “pas vers l’inconnu”. “Il a…