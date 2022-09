SoGé, la banque 100% en ligne de Société Générale Maroc, annonce l’enrichissement de son offre ‘’SoGé Ado’’ dédiée aux plus jeunes !

Véritable innovation sur le marché marocain, SoGé poursuit sa trajectoire évolutive et assoit son leadership de banque en ligne en étayant continuellement son offre de services digitalisés, au bénéfice de l’ensemble de ses clients.

Cette fois, c’est à l’attention des adolescents que la banque en ligne a accordé une attention particulière en enrichissant ‘’SoGé Ado’’, la première offre bancaire en ligne du Maroc dédiée aux jeunes de 12 à 18 ans.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Lancée en avril dernier, « SoGé Ado » propose une gamme complète de services bancaires et extra-bancaires spécifiquement étudiée pour les plus jeunes, en phase avec leur forte appétence pour des parcours digitaux ‘’intuitifs’’ qui renforcent leur autonomie. ‘’SoGé Ado’’ s’évertue également à contribuer à l’éducation financière des plus jeunes en les familiarisant au quotidien aux bonnes pratiques de la gestion financière, les préparant ainsi à devenir des citoyens avertis et responsables, avec la possibilité de conserver leur compte bancaire lors de leur passage à la majorité.

Depuis son lancement en avril dernier, ‘’SoGé Ado’’ est aussi à l’écoute des jeunes et poursuit le développement de sa proposition de valeur par l’intégration imminente de nouvelles prestations et fonctionnalités. Ainsi, les jeunes clients de ‘’SoGé Ado’’ vont bénéficier d’une nouvelle extension de services incluant :

– Un sticker* de paiement électronique qui pourra être adossé au téléphone portable du jeune client, et fonctionner ainsi en mode ‘’contactless’’

– Un nouveau site internet qui privilégie et met l’accent sur l’accompagnement pédagogique des jeunes en matière de gestion financière, tout en présentant une liste de nouveaux partenaires et de ‘’bons plans’’ à même de ravir les jeunes clients, avec à la clé des réductions substantielles.

– La création d’une dynamique d’interactions innovante et affinitaire avec les jeunes clients et prospects, au cœur de leurs préoccupations, avec (1) le lancement d’un tournoi de Gaming dédié (2) la création du jeu « KAYN QUIZ », pour rapprocher les univers ados des univers parents et créer plus de complicité entre eux autour d’une démarche informationnelle didactique.