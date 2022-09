Lancement de Milkiya, 1er réseau d’agents immobiliers indépendants 

Milkiya, premier réseau de conseillers immobiliers au Maroc, vient d’être lancé pour favoriser l’organisation du secteur de l’intermédiation immobilière dans le Royaume à travers trois piliers : la formation, le partage et le digital.

Ce réseau repose sur le concept de marketing de réseau (Multi Level Marketing – MLM) qui a fait ses preuves en Europe, permettant ainsi aux agents immobiliers de recruter, former et développer leur propre réseau grâce à un système de parrainage.

« L’ambition de Milkiya est de professionnaliser le secteur de l’intermédiation immobilière, en proposant des formations qualifiantes et continues, axées sur la digitalisation ainsi que des outils innovants et performants. Le réseau permet ainsi aux mandataires de s’adapter aux nouveaux modes de consommation et aux innovations qui ont profondément réinventé le secteur immobilier partout dans le monde », a déclaré Hicham El Fassi, président de Milkiya.

Il note par ailleurs que : « Milkiya intègre également l’ensemble des acteurs de la profession comme les prescripteurs (gardiens d’immeuble, gardiens de voitures, samsars…), qui jouent un rôle très important et à qui nous proposons une évolution sociale en devenant auto-entrepreneurs. Nous leur garantissons aussi le paiement de leur commission à travers notre outil digital. La plateforme numérique de Milkiya fournit également aux clients des conseils et un accompagnement pendant toutes les étapes du projet immobilier ».

Le réseau, dans sa phase de démarrage, s’adressera aux agents justifiants d’au moins 5 ans d’expérience et ciblera les régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kenitra, Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan, Fès-Meknès et Souss-Massa. A terme, Milkiya couvrira l’ensemble du territoire marocain avant de s’ouvrir à l’échelle continentale.

Les agents immobiliers Milkiya bénéficieront d’un environnement de travail transparent, d’un encadrement professionnel avec un ensemble d’outils technologiques et une formule de rémunération attractive et récurrente.

Milkiya s’appuie sur plusieurs outils digitaux (applications web et mobile, site web, multidiffusion sur les portails partenaires, réseaux sociaux…) pour davantage de visibilité auprès des clients avec des conditions d’abonnement attractives.

Pendant la phase de lancement, une salle de formation équipée est mise à la disposition des agents du réseau au siège de Milkiya, constituant ainsi le premier pôle de formation. D’autres pôles formation seront ensuite créés par les agents eux-mêmes et seront répartis dans toutes les villes du Maroc.

Par ailleurs, un centre de relation client permettra de réceptionner les appels des agents Milkiya pour le traitement des mandats, des documents administratifs, des factures et des demandes d’informations.

Milkiya apporte ainsi des solutions concrètes pour contribuer à la structuration et à la mise à niveau du secteur dans un contexte où le vide juridique pèse sur le statut d’agent immobilier indépendant. Rappelons que le projet de loi relatif à la réglementation de la profession des agents immobiliers n’est toujours pas approuvé et ce depuis avril 2017.

A noter que le secteur de l’immobilier est aujourd’hui estimé à un volume global de plus de 300 Milliards de dirhams par an, avec une moyenne de 360.000 transactions annuelles sur les 6 dernières années, selon l’ANCFCC.