L’Institut CDG organise ce mardi 13 septembre à 10H un webinaire sous le thème : « Le développement durable, une réalité ? ».

Etats, gouvernements, ONG, entreprises, administrations et société civile, tous les acteurs de la société sont concernés par le développement durable. Tel que défini par le rapport Burdtland en 1987, le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Il suppose un mode d’organisation qui repose sur trois éléments essentiels, à savoir l’efficacité économique, l’équité sociale et le respect de l’environnement.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Très tôt, le Maroc a inscrit les enjeux de développement durable parmi ses priorités nationales. Il s’est engagé pleinement dans les efforts internationaux en matière de l’environnement et de développement durable à travers son adhésion à la plupart des accords internationaux en la matière.

La mise en place en 2017 de la stratégie nationale de développement durable, qui vise à accélérer la transition du Maroc vers une économie verte et inclusive d’ici 2030, a permis l’intégration de la durabilité dans l’ensemble des politiques sectorielles

adoptées par le Royaume, tout en mettant l’accent sur le renforcement du cadre de gouvernance du développement durable. De plus, le Nouveau modèle de développement (NMD) accorde une place importante aux questions relatives au développement durable et pour une croissance plus inclusive plaçant l’humain au entre de toutes les préoccupations.

Pour les entreprises, la contribution aux enjeux de développement durable est matérialisée par l’intégration de la responsabilité sociale (RSE) dans leurs stratégies managériales. Cette dernière regroupe l’ensemble des pratiques mises en place par les entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable et du bien-être social. Elle consiste pour les entreprises à intégrer de façon volontaire des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leur relation avec les parties prenantes. L’entreprise aujourd’hui doit être à la fois viable économiquement, avoir un impact positif sur la société et mieux respecter l’environnement.

Comment rendre le développement durable une réalité ? comment éviter le greenwashing et s’engager véritablement ? De quelle façon la RSE agit-elle sur la performance globale de l’entreprise ? Quelle feuille de route pour aligner finance et durabilité ? Ce sont la quelques questions auxquelles tenteront de répondre les éminents invités à savoir Mustapha Lahboubi, Directeur du Pôle Stratégie et Développement, CDG; Manal El Abboubi, Professeure à l’Université Mohamed V, Rabat. Chercheure associée à Economia, HEM Research Center et à EGiD ; Mathilde Dufour, Head of Sustainability Research, Mirova ; Damien Navizet, Directeur de projet stratégique, Caisse des Dépôts, France.

Le lien pour les inscriptions est le suivant : https://www. institutgroupecdg.ma/