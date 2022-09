Rabat-Tunis : la guerre économique, une victoire à la Pyrrhus

L’accueil de chef d’État réservé au leader du Polisario par la présidence tunisienne en marge de la 8e édition de la TICAD a déclenché une crise diplomatique entre Tunis et Rabat, mais aussi une levée de boucliers immédiate au Maroc. Les appels au boycott des produits tunisiens et à la suspension de l’accord de libre échange (ALE) qui lie les deux pays depuis 1999 n’ont cessé de prendre de l’ampleur, tant sur les réseaux sociaux que dans la presse.

Une balance commerciale défavorable mais…

Une revendication motivée par la balance commerciale favorable à la Tunisie. Car le marché marocain représente le principal débouché de certains produits made in Tunisia, notamment les dattes et les cahiers scolaires. Sur le premier segment, le royaume a ainsi importé plus de 20 000 tonnes de dattes lors…