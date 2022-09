Livre de Jared Kushner : ses révélations sur l'ami américain et le Sahara

Cinq cents pages de récit sur des événements désormais inscrits dans la postérité que l’auteur a choisi d’intituler : Breaking History : A White House Memoir. Dans ses mémoires publiées le 23 août dernier (pour l’instant disponibles en anglais seulement), Jared Kushner a voulu aller au-delà des archives diplomatiques officielles américaines. L’ancien conseiller spécial et gendre de Donald Trump est revenu sur les dessous des Accords d’Abraham. Parrainés par les États-Unis, ces accords ont permis en 2020 à Israël de normaliser ses relations avec quatre pays arabes, d’abord les Emirats arabes unis et le Bahreïn, puis le Soudan et le Maroc.

Les États-Unis peu fair-play sur la Coupe du Monde 2026

Dans…