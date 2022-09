“Géopolitique de l’Intelligence artificielle” : Pascal Boniface explique comment la révolution numérique va bouleverser nos sociétés

Cet essai ludique et pédagogique répond à de nombreuses questions : qu’est-ce que l’IA ? Quel enjeu représente-t-elle pour nos emplois ? La souveraineté appartient-elle désormais aux GAFA ou bien est-ce au contraire une opportunité pour les citoyens de s’émanciper ? Quelles sont les conséquences géostratégiques de l’IA ?

Et ce n’est pas un scientifique, mais un géopolitologue qui nous éclaire : Pascal Boniface s’est plongé dans ce domaine car il a réalisé que l’IA allait impacter profondément notre monde, la politique et nos sociétés. Or, les transformations que va inévitablement provoquer l’IA ne sont que très peu évoquées dans les débats : c’est ce qui a poussé le géopolitologue français à se documenter.

Car c’est un enjeu primordial. Entre 30 et 40% des métiers pourraient être supprimés par l’évolution de l’IA. Par exemple, médecins, avocats et interprètes seraient notamment en danger.

Plus grave encore, avec des empires digitaux dirigés par quelques grands patrons, il y aura encore plus de polarisation entre les différentes classes sociales, et ces empires pourraient même concurrencer les états.

Autre prévision plus optimiste : l’IA va développer la production, engendrant une abondance de biens qu’il sera plus facile de partager. Bref, cet essai montre la manière dont l’IA va remettre en cause le monde d’aujourd’hui. Instructif.

