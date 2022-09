“Un thé au Sahara” : voyage dans les grands espaces psychologiques de Paul Bowles

Ce roman est celui d’une fascination. Le récit se passe juste après la Seconde Guerre mondiale, quelque part en Afrique du Nord. Port et Kit Moresly, deux Américains mariés depuis onze ans, veulent briser la routine qui leur pèse, et débarquent donc dans un pays sous administration française, en quête de sensations nouvelles. Un ami les accompagne.

Direction le Sahara… Port et Kit ne connaissent pas les territoires qu’ils vont bientôt découvrir, les langues ou les réalités sociales et économiques. Ils vont se diriger vers la mort pour le premier, et la folie pour la seconde.

Récit étrange, presque fantastique, où le voyage est narré sans description de paysages, le désert étant en réalité le théâtre d’une errance intérieure.

L’auteur tangérois Paul Bowles sait doter ses personnages d’humanité en décrivant leur solitude et leur malaise intérieur entre spleen et idéal. Cette édition est accompagnée du DVD du film éponyme, réalisé par Bernardo Bertolucci en 1990. Un classique.

Un thé au Sahara, de Paul Bowles, éditions Gallimard.

