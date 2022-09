“Mathématiques congolaises” : le roman de Kinshasa par In Koli Jean Bofane

Kinshasa, désordre et chaos. Célio, comme tout le monde, peine à trouver son chemin, à survivre… jusqu’à ce qu’il rencontre le directeur d’un bureau aux activités très secrètes, puisque liées à la présidence de la république.

Célio ne se concentre pas sur cet aspect discutable : il a besoin de s’en sortir, question de vie ou de mort. Il saute alors sur l’occasion de rejoindre les “sorciers modernes”, un groupe d’hommes qui manipulent les hommes et leur quotidien. Mais Célio, orphelin depuis l’une des guerres qui ont ravagé le pays, garde religieusement sur lui un manuel scolaire hérité de son père.

C’est grâce aux théorèmes et définitions de ce livre de mathématiques que Célio espère influer sur son destin. Il espère aussi élucider la mort de son ami Bastro, mort dans des conditions suspectes… Après Congo Inc. Le testament de Bismarck, In Koli Jean Bofane dresse un tableau du Congo aussi drôle qu’acerbe, à travers des personnages sympathiques et un récit rythmé.

«Mathématiques congolaises» In Koli Jean Bofane

