“Humanité : une histoire optimiste” : l'essai révolutionnaire de Rutger Bregman

Cet essai expose une idée catégorique. C’est une idée qui terrifie les plus puissants depuis des siècles, une idée que les religions et les différentes idéologies ont combattue, une idée dont les médias parlent peu, et que l’histoire réfute.

En même temps, l’écrivain et historien néerlandais Rutger Bregman estime que cette idée trouve ses fondements dans la science, qu’elle est démontrée par l’évolution. Une idée tellement associée à la nature humaine que l’on n’y prête quasiment plus attention.

Si nous avions le courage de prendre cette idée au sérieux, de grandes révolutions auraient probablement lieu. Elle peut en effet faire basculer la société. Mais quelle est cette idée? “La plupart des gens sont bons”. Rutger Bregman défend cette idée avec humour, sérieux et pédagogie, dans cet essai au succès mondial.

