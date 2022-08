8 clés pour comprendre la crise diplomatique Maroc-Tunisie

Q ue reproche le Maroc à la Tunisie ?

Dans un communiqué publié le 26 août, la diplomatie marocaine reproche à la Tunisie d’avoir “décidé unilatéralement” d’inviter la RASD et son chef Brahim Ghali, au sommet Afrique-Japon (également connu sous le nom de TICAD) qui s’est tenu à Tunis les 27 et 28 août. Pour le Maroc, l’accueil du chef du Polisario est “un acte grave et inédit”.

Surtout que le chef du mouvement séparatiste a reçu un accueil digne d’un chef d’État à Tunis. Brahim Ghali s’est ainsi vu dérouler le tapis rouge à l’aéroport de Tunis-Carthage, puis reçu…