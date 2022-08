Avec Ewash, Omar Bouziane veut démocratiser le lavage auto sans eau

Face à la sécheresse et au stress hydrique, plusieurs villes du royaume, dont Casablanca, ont récemment pris des mesures pour lutter contre le gaspillage d’eau. Dans le viseur des autorités, le lavage des véhicules avec de l’eau potable ou par le jet d’eau à haute pression, interdits depuis le 3 août dans la capitale économique. Une aubaine pour l’entrepreneur Omar Bouziane, 35 ans, à la tête d’une petite entreprise de lavage de voitures… sans eau. Baptisée Ewash, la start-up basée à Casablanca remplace l’eau par des sprays et produits “non polluants, biodégradables et non nocifs pour l’homme, la voiture et les animaux”, assure l’entrepreneur. Si certains des produits doivent tout de même être dilués, le lavage complet d’un gros 4×4, par exemple, ne nécessite pas plus de 35 centilitres d’eau, soit “l’équivalent de la petite bouteille qu’on vous sert avec le café”, explique l’entrepreneur. Un lavage classique, lui, nécessite entre 60 et 350…

